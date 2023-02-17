Thomas Salamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Salamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thomas Salamon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Salamon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thomas Salamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Salamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Salamon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Salamon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Salamon 18 Ocak 1989 tarihinde Mattersburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Andreas Salamon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Salamon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Thomas Salamon, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Salamon'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Salamon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salatho18/

Thomas Salamonboyu ve yaşı kaç

Thomas Salamon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Salamon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Thomas Salamon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Salamon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2002 yılında Bgld. U15

20 Haziran 2003 yılında Austria U15

1 Temmuz 2004 yılında Austria U17

1 Temmuz 2006 yılında Austria U19

1 Temmuz 2007 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2008 yılında SV Mattersburg

1 Temmuz 2011 yılında Grödig

30 Haziran 2012 yılında SV Mattersburg

1 Temmuz 2012 yılında Grödig

31 Ocak 2014 yılında Austria Wien

12 Temmuz 2019 yılında SV Horn

31 Ocak 2020 yılında Suduva

1 Temmuz 2021 yılında SKN St. Pölten

Thomas Salamon kimdir

Thomas Salamon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Salamon şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV 7023 Zemendorf-Stöttera-Pöttelsdorf (09/1996-), BNZ Burgenland, FK Austria Wien

Thomas Salamon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thomas Salamon nereli

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