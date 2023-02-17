Thomas Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Santos 10 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Danimarka,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Santos Christensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Santos Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Santos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thomas Santos'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Silkeborg U19

24 Temmuz 2017 yılında Skive IK

1 Temmuz 2021 yılında AC Horsens

Thomas Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Santos şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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