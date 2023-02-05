Thomas Secchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Secchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Secchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Secchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Secchi 19 Haziran 1997 tarihinde Rodez şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Secchi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Marketing yapmaktadır. Thomas Secchi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Thomas Secchi'nin Rodez AF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Secchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Thomas Secchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Secchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Secchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rodez AF

Thomas Secchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Secchi şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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