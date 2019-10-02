"Atmosfer inanılmazdı"

"Galatasaray'ın taktiği bizim için sürprizdi"

"Takımımız savaşarak kazandı"

"Icardi, Mbappe ve Cavani'nin yokluğunda bize faydalı oluyor"

Thomas Tuchel, "Galatasaray bizi zorladı. Uzun topları Babel ve Falcao ile buluşturmaya çalıştılar. Çok fizikle ve agresif oynadılar. Neredeyse sahada 2.5 metrelik adamlar gördüm. Takımım gerçekten çok yoruldu, şu anda soyunma odasında dinleniyorlar" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının iyi mücadele ettiğini belirten Tuchel, "Tam olarak oyundan tatmin olmadım. İlk 30 dakika oyuna hızlı başladık, iki gol atmalıydık. Son paslarda başarısız olduk. Saha şartları zordu. Galatasaray'ın kalitesi ve sahanın atmosferi bunda etkili olmuş olabilir. Takımımdan memnunum. İlk devreyi 0-0 berabere bitirdik. Sonuç olarak iyi bir mücadele gösterdiler. Savaşarak kazandılar. Kazandığımız için memnunum" diye konuştu.

"ICARDI, MBAPPE VE CAVANI'NİN YOKLUĞUNDA BİZE FAYDALI OLUYOR"

Mbappe ve Cavani'nin yokluğunda İcardi'nin faydalı olduğunu ifade eden Thomas Tuchel, "İcardi ilk golünü attı, Real Madrid maçıyla neredeyse antrenmansız bizimle oynamaya başladı. Attığı gol zor bir gol değildi ancak iyi oynadı ve mücadele etti. Daha fazla güven kazanmalı ve fiziğini kuvvetlendirmeli. Mbappe ve Cavani'nin yokluğunda bize gayet faydalı oluyor, o yüzden memnunum" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN TAKTİĞİ BİZİM İÇİN SÜRPRİZDİ"

Alman teknik adam, Galatasaray'ın sahadaki taktiğinin kendileri için sürpriz olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Sonuç olarak deplasmanda Galatasaray ile oynadık, sahasında uzun süredir yenilmeyen bir takımla karşılaştık. Taktikleri de bizim için sürprizdi, 5-3-2 oynadılar. Uzun topları Falcao ve Babel ile buluşturmaya çalıştılar. Biz de buna uyum sağlamaya çalıştık ve sabırlı oynadık."

"ATMOSFER İNANILMAZDI"

Türk Telekom Stadyumu'ndaki atmosferin inanılmaz olduğunu vurgulayan Thomas Tuchel, "Öncelikle atmosfer inanılmazdı. Böylesini beklemiyordum. Zor takımların yer aldığı dengeli bir gruptayız. Her maç 0-0 başlar. Biz Brugge ile oynayacağız. Galatasaray ise Real Madrid ile karşılaşacak. Atmosfer inanılmaz olduğu için bu statta her türlü sürprize açık maçlar oynanacaktır" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BİZİ ZORLADI"

Sarı kırmızılıların fizik gücü yüksek ve agersif bir oyun sergilediğini bu yüzden takımının yorulduğunu kaydeden Tuchel, "Ortada ikili defans yapısını değiştirdik. Galatasaray bizi zorladı. Uzun topları Babel ve Falcao ile buluşturmaya çalıştılar. Çok fizikle ve agresif oynadılar. Neredeyse sahada 2.5 metrelik adamlar gördüm. Takımım gerçekten çok yoruldu, şu anda soyunma odasında dinleniyorlar. Biz takım olarak oynamaya çalıştık. Biz de topla agresif döndük. Önemli olan ritmi kontrol etmekti biz de bunu sakin olarak başardık" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Thomas Tuchel'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA