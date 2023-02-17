Thomas Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Turner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Turner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Turner 3 Mart 1998 tarihinde Schärding şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Turner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Thomas Turner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Turner'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Turner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Turner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thomas Turner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Turner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında LASK Altyapı

1 Ocak 2010 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2012 yılında FAL U15

1 Temmuz 2013 yılında FAL U16

1 Temmuz 2014 yılında LASK Altyapı

27 Temmuz 2015 yılında Pasching II

1 Temmuz 2016 yılında Pasching/LASK

1 Ağu 2020 yılında LASK

1 Temmuz 2021 yılında Vorwärts Steyr

1 Temmuz 2022 yılında SKN St. Pölten

Thomas Turner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Turner şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SK Schärding (2004-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.