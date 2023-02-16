Thomas Van Bommel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Van Bommel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Van Bommel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Van Bommel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Van Bommel 11 Temmuz 2002 tarihinde Meerssen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Van Bommel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Muy Manero yapmaktadır. Thomas Van Bommel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MVV Maastricht futbol takımında oynamaktadır. MVV Maastricht takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Thomas Van Bommel'nin MVV Maastricht ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Van Bommel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Van Bommel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Van Bommel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Van Bommel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Meerssen Jgd.

1 Temmuz 2016 yılında MVV Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Maastricht U19

1 Temmuz 2020 yılında MVV Maastricht

Thomas Van Bommel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Van Bommel şuan MVV Maastricht takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Fortuna Sittard (-2013), SV Meerssen (2013-2016), MVV Maastricht (2016-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.