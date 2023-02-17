Thomas Vanhecke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Vanhecke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Vanhecke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Vanhecke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Vanhecke 13 Mart 1997 tarihinde Lobbes şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Vanhecke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Vanhecke, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Thomas Vanhecke'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Vanhecke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Vanhecke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Thomas Vanhecke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Vanhecke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RSC Charleroi U19

1 Temmuz 2015 yılında Charleroi U21

1 Temmuz 2017 yılında La Louvière

30 Haziran 2018 yılında Charleroi U21

1 Temmuz 2018 yılında La Louvière

Thomas Vanhecke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Vanhecke şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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