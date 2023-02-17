Thomas Vannoye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Vannoye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Vannoye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Vannoye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Vannoye 11 Temmuz 1998 tarihinde Dunkerque şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Vannoye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Thomas Vannoye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thomas Vannoye'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Vannoye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Vannoye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thomas Vannoye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Vannoye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında USL Dunkerque

31 Ocak 2023 yılında Francs Borains

30 Haziran 2023 yılında USL Dunkerque

Thomas Vannoye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Vannoye şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.