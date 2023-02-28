Thomas Vergara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Vergara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Vergara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Vergara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Vergara 24 Eylül 2002 tarihinde Chimbarongo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Ignacio Vergara Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Vergara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Thomas Vergara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına - tarihinde katılmıştır. Thomas Vergara'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Vergara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Vergara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Vergara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Vergara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Vergara şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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