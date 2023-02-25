Thomas Waddingham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Waddingham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Waddingham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thomas Waddingham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thomas Waddingham 5 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Avustralya,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thomas Waddingham Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Waddingham, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Waddingham'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Thomas Waddingham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thomas Waddingham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Eylül 2022 yılında Brisbane Roar
30 Haziran 2023 yılında Brisbane U21
Thomas Waddingham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thomas Waddingham şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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