Thomas Willersberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Willersberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Willersberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Willersberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Willersberger 6 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Willersberger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Willersberger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Willersberger'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thomas Willersberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Willersberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Willersberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Willersberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AFW Waidhofen

1 Temmuz 2015 yılında Amstetten II

1 Temmuz 2018 yılında Ybbs

1 Ağu 2020 yılında SKU Amstetten

1 Temmuz 2021 yılında Amstetten II

1 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

Thomas Willersberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Willersberger şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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