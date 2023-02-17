Thor Hoholt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thor Hoholt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thor Hoholt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thor Hoholt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thor Hoholt 22 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Thor Høholt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thor Hoholt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Thor Hoholt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Thor Hoholt'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thor Hoholt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thor Hoholt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thor Hoholt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thor Hoholt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nordsjaell. U19

1 Ocak 2019 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK

25 Ocak 2022 yılında B36 Tórshavn

30 Ağu 2022 yılında Lyngby BK

31 Ağu 2022 yılında Nyköbing FC

30 Haziran 2023 yılında Lyngby BK

Thor Hoholt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thor Hoholt şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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