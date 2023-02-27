Thorarinn İngi Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorarinn İngi Valdimarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorarinn İngi Valdimarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorarinn İngi Valdimarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorarinn İngi Valdimarsson 23 Nisan 1990 tarihinde Vestmannaeyjar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Þórarinn Ingi Valdimarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorarinn İngi Valdimarsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thorarinn İngi Valdimarsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 10 Mayıs 2018 tarihinde katılmıştır. Thorarinn İngi Valdimarsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Thorarinn İngi Valdimarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorarinn İngi Valdimarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thorarinn İngi Valdimarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorarinn İngi Valdimarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2006 yılında ÍBV

18 Ocak 2013 yılında Sarpsborg 08

15 Temmuz 2014 yılında ÍBV

1 Ocak 2015 yılında Hafnarfjördur

10 Mayıs 2018 yılında Stjarnan

Thorarinn İngi Valdimarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorarinn İngi Valdimarsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Thorarinn İngi Valdimarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 6 numaralı formasıyla 24 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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