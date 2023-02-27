Thorarinn İngi Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorarinn İngi Valdimarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thorarinn İngi Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thorarinn İngi Valdimarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Thorarinn İngi Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorarinn İngi Valdimarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thorarinn İngi Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorarinn İngi Valdimarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorarinn İngi Valdimarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorarinn İngi Valdimarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorarinn İngi Valdimarsson 23 Nisan 1990 tarihinde Vestmannaeyjar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Þórarinn Ingi Valdimarsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorarinn İngi Valdimarsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thorarinn İngi Valdimarsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 10 Mayıs 2018 tarihinde katılmıştır. Thorarinn İngi Valdimarsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Thorarinn İngi Valdimarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorarinn İngi Valdimarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Thorarinn İngi Valdimarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorarinn İngi Valdimarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2006 yılında ÍBV

18 Ocak 2013 yılında Sarpsborg 08

15 Temmuz 2014 yılında ÍBV

1 Ocak 2015 yılında Hafnarfjördur

10 Mayıs 2018 yılında Stjarnan

Thorarinn İngi Valdimarsson kimdir

Thorarinn İngi Valdimarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorarinn İngi Valdimarsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Thorarinn İngi Valdimarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 6 numaralı formasıyla 24 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Thorarinn İngi Valdimarsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Pape Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pape Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pape Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Borgthorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Borgthorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oskar Borgthorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oskar Borgthorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emils Birka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emils Birka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emils Birka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emils Birka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frosti Brynjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frosti Brynjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Frosti Brynjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frosti Brynjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Usberk isminin anlamı nedir, Usberk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Godwin Mensha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Godwin Mensha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Si Woo Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Woo Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi