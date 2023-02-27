Thorbergur Thor Steinarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorbergur Thor Steinarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thorbergur Thor Steinarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thorbergur Thor Steinarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thorbergur Thor Steinarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorbergur Thor Steinarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thorbergur Thor Steinarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorbergur Thor Steinarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorbergur Thor Steinarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorbergur Thor Steinarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorbergur Thor Steinarsson 7 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Þorbergur Þór Steinarsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorbergur Thor Steinarsson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Thorbergur Thor Steinarsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Thorbergur Thor Steinarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorbergur Thor Steinarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Thorbergur Thor Steinarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorbergur Thor Steinarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2018 yılında Breidablik

16 Mart 2019 yılında Augnablik

16 Ekim 2019 yılında Breidablik

22 Şubat 2020 yılında Augnablik

18 Şubat 2021 yılında Breidablik

13 Mayıs 2021 yılında Augnablik

17 Şubat 2022 yılında HK Kópavogs

2 Şubat 2023 yılında Stjarnan

Thorbergur Thor Steinarsson kimdir

Thorbergur Thor Steinarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorbergur Thor Steinarsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Breiðablik

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Thorbergur Thor Steinarsson nereli

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