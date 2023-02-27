Thordur Gunnar Hafthorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thordur Gunnar Hafthorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thordur Gunnar Hafthorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thordur Gunnar Hafthorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thordur Gunnar Hafthorsson 10 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Þórður Gunnar Hafþórsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thordur Gunnar Hafthorsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fylkir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fylkir Reykjavík takımına 21 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Thordur Gunnar Hafthorsson'nin Fylkir Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Thordur Gunnar Hafthorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thordur Gunnar Hafthorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thordur Gunnar Hafthorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thordur Gunnar Hafthorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Eylül 2016 yılında Vestri

21 Şubat 2020 yılında Fylkir

Thordur Gunnar Hafthorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thordur Gunnar Hafthorsson şuan Fylkir Reykjavík takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Thordur Gunnar Hafthorsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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