Thordur İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thordur İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thordur İngason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thordur İngason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thordur İngason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thordur İngason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thordur İngason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thordur İngason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thordur İngason 30 Mart 1988 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Þórður Ingason şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thordur İngason Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thordur İngason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Thordur İngason'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thordur İngason Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Thordur İngasonboyu ve yaşı kaç

Thordur İngason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thordur İngason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Thordur İngason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thordur İngason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2006 yılında Everton Res.

13 Mayıs 2006 yılında Fjölnir

20 Şubat 2010 yılında KR Reykjavík

16 Ekim 2010 yılında Fjölnir

21 Şubat 2011 yılında BÍ/Bol

21 Şubat 2013 yılında Fjölnir

21 Şubat 2019 yılında Víkingur

Thordur İngason kimdir

Thordur İngason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thordur İngason şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Thordur İngason nereli

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