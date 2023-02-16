Thore Jacobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thore Jacobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thore Jacobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thore Jacobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thore Jacobsen 19 Nisan 1997 tarihinde Henstedt-Ulzburg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Thore-Andreas Jacobsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thore Jacobsen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Thore Jacobsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thore Jacobsen'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thore Jacobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thore Jacobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thore Jacobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thore Jacobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2014 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2015 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2018 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Magdeburg

5 Temmuz 2020 yılında W. Bremen

17 Eylül 2020 yılında 1.FC Magdeburg

30 Haziran 2021 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2022 yılında SV Elversberg

Thore Jacobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thore Jacobsen şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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