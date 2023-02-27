Thorir Gudjonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorir Gudjonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorir Gudjonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorir Gudjonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorir Gudjonsson 7 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Þórir Guðjónsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorir Gudjonsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportic Players Management yapmaktadır. Thorir Gudjonsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 22 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Thorir Gudjonsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Thorir Gudjonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorir Gudjonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thorir Gudjonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorir Gudjonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2009 yılında Valur

21 Temmuz 2011 yılında Leiknir

16 Ekim 2011 yılında Valur

16 Mayıs 2012 yılında Fjölnir

25 Temmuz 2012 yılında Valur

27 Temmuz 2013 yılında Fjölnir

21 Şubat 2019 yılında Breidablik

22 Şubat 2020 yılında Fram Reykjavík

Thorir Gudjonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorir Gudjonsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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