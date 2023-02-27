Thorri Mar Thorisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorri Mar Thorisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thorri Mar Thorisson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thorri Mar Thorisson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thorri Mar Thorisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorri Mar Thorisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thorri Mar Thorisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorri Mar Thorisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorri Mar Thorisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorri Mar Thorisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorri Mar Thorisson 13 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Þorri Mar Þórisson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorri Mar Thorisson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thorri Mar Thorisson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Thorri Mar Thorisson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Thorri Mar Thorisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorri Mar Thorisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Thorri Mar Thorisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorri Mar Thorisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2014 yılında Thór U19

1 Temmuz 2016 yılında Hannover 96 U19

22 Mart 2018 yılında Thór U19

20 Nisan 2018 yılında Dalvík/Reynir

21 Şubat 2019 yılında KA Akureyri

11 Temmuz 2019 yılında Keflavík

16 Ekim 2019 yılında KA Akureyri

Thorri Mar Thorisson kimdir

Thorri Mar Thorisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorri Mar Thorisson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dalvík/Reynir

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Thorri Mar Thorisson nereli

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