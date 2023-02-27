Thorsteinn Mar Ragnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorsteinn Mar Ragnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorsteinn Mar Ragnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorsteinn Mar Ragnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorsteinn Mar Ragnarsson 19 Nisan 1990 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Þorsteinn Már Ragnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorsteinn Mar Ragnarsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportic Players Management yapmaktadır. Thorsteinn Mar Ragnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 11 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Thorsteinn Mar Ragnarsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 1 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Thorsteinn Mar Ragnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorsteinn Mar Ragnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thorsteinn Mar Ragnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorsteinn Mar Ragnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Kasım 2006 yılında Víkingur Ó.

1 Ağustos 2008 yılında Snaefell

16 Ekim 2008 yılında Víkingur Ó.

1 Eylül 2011 yılında Raufoss

23 Şubat 2012 yılında KR Reykjavík

25 Temmuz 2014 yılında Víkingur Ó.

16 Ekim 2014 yılında KR Reykjavík

21 Şubat 2016 yılında Víkingur Ó.

21 Şubat 2018 yılında Stjarnan

11 Mayıs 2022 yılında KR Reykjavík

Thorsteinn Mar Ragnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorsteinn Mar Ragnarsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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