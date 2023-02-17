Thorsten Mahrer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorsten Mahrer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorsten Mahrer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorsten Mahrer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorsten Mahrer 22 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorsten Mahrer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Thorsten Mahrer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Austria Klagenfurt futbol takımında oynamaktadır. SK Austria Klagenfurt takımına 14 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Thorsten Mahrer'nin SK Austria Klagenfurt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Thorsten Mahrer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorsten Mahrer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thorsten Mahrer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorsten Mahrer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 1999 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2004 yılında Rapid U15

1 Temmuz 2005 yılında Rapid U17

1 Temmuz 2007 yılında Rapid U19

1 Temmuz 2008 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2014 yılında SV Mattersburg

14 Ağu 2020 yılında A. Klagenfurt

Thorsten Mahrer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorsten Mahrer şuan SK Austria Klagenfurt takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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