Thorsten Rocher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorsten Rocher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thorsten Rocher kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thorsten Rocher ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thorsten Rocher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorsten Rocher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorsten Rocher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorsten Rocher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorsten Rocher 11 Haziran 1991 tarihinde Neunkirchen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorsten Rocher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Thorsten Rocher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Thorsten Rocher'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thorsten Rocherboyu ve yaşı kaç

Thorsten Rocher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorsten Rocher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thorsten Rocher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorsten Rocher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Gloggnitz

17 Ocak 2011 yılında SV Mattersburg

1 Temmuz 2017 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2018 yılında FC Ingolstadt

4 Temmuz 2019 yılında Sturm Graz

31 Temmuz 2020 yılında FC Ingolstadt

8 Ocak 2021 yılında Wolfsberger AC

Thorsten Rocher kimdir

Thorsten Rocher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorsten Rocher şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Gloggnitz (1998-)

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Thorsten Rocher nereli

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