Thorsten Schick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorsten Schick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Thorsten Schick kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thorsten Schick ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Thorsten Schick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorsten Schick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorsten Schick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorsten Schick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorsten Schick 19 Mayıs 1990 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorsten Schick Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Thorsten Schick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Thorsten Schick'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thorsten Schick Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/thor_sch28

Thorsten Schickboyu ve yaşı kaç

Thorsten Schick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorsten Schick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thorsten Schick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorsten Schick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2005 yılında Sturm U17

1 Temmuz 2006 yılında Sturm U19

1 Temmuz 2007 yılında Sturm Graz II

3 Temmuz 2009 yılında FC Gratkorn

21 Ocak 2011 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2012 yılında Admira Wacker

19 Ağu 2014 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2016 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2019 yılında Rapid Wien

Thorsten Schick kimdir

Thorsten Schick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorsten Schick şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Sturm Graz (05/1996-)

Thorsten Schick Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Thorsten Schick nereli

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