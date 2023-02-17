Thorsten Schriebl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorsten Schriebl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorsten Schriebl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorsten Schriebl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorsten Schriebl 24 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorsten Schriebl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Christian Krenn MSc yapmaktadır. Thorsten Schriebl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thorsten Schriebl'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Thorsten Schriebl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorsten Schriebl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thorsten Schriebl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorsten Schriebl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Burgenland U15

1 Temmuz 2013 yılında Burgenland U16

1 Temmuz 2014 yılında Unterschützen

1 Temmuz 2016 yılında Stegersbach

1 Temmuz 2018 yılında SV Lafnitz

1 Temmuz 2022 yılında Grazer AK 1902

Thorsten Schriebl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorsten Schriebl şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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