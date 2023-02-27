Thorvaldur Dadi Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thorvaldur Dadi Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thorvaldur Dadi Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thorvaldur Dadi Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thorvaldur Dadi Jonsson 13 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Þorvaldur Daði Jónsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thorvaldur Dadi Jonsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Thorvaldur Dadi Jonsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Thorvaldur Dadi Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thorvaldur Dadi Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thorvaldur Dadi Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thorvaldur Dadi Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Haziran 2020 yılında KA U19

1 Eylül 2020 yılında KA Akureyri

2 Eylül 2020 yılında Dalvík/Reynir

18 Şubat 2021 yılında KA Akureyri

7 Mayıs 2022 yılında KF Fjallabyggd

16 Ekim 2022 yılında KA Akureyri

Thorvaldur Dadi Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thorvaldur Dadi Jonsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.