Mesut Özil, Twitter hesabında yaptığı paylaşım ile F.Bahçelileri heyecanlandırdı. Mesut Özil'in throwback hashtag'i kullanması dolayısıyla Throwback'in ne anlama geldiği internet kullanıcıları tarafından merak edildi. Peki Throwback ne demek? İşte ayrıntılar...

THROWBACK NE DEMEK?

Her Perşembe Instagram ve Twitter Throwback Thursday (#TBT] paylaşımlarıyla doluyor.

Günlerden neden perşembenin seçildiği tam olarak bilinmemektedir. Geçmişte çekilen fotoğrafların ve videoların paylaşıldığı bu etiketi son yıllarda oldukça popüler hale geldi.

Kısacası, throwback thursday her hafta perşembe günü insanların eski fotoğraflarını paylaştığı bir sosyal medya modası, başka bir deyişle de etiket oyunu. Throwback Thursday perşembe günü yapılmıyorsa yalnızca #tb etiketiyle paylaşılıyor.

Throwback Thursday için “Hey gidi günler” , “Nostaljik Perşembe” , “Ne Günlerdi” gibi Türkçe karşılıklar bulunmuştur.

MESUT ÖZİL'İN PAYLAŞIMI

Futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla F.Bahçelileri heyecanlandırdı.

Türk asıllı Alman yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafına yer verip, "This city... (Bu şehir...)" yazdı.

Mesut'un bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, sarı-lacivertli taraftarlar yıldız 10 numaraya 'Fenerbahçe'ye gel' çağrısında bulundu.

İsmi Fenerbahçe'nin dışında ABD Ligi ekipleriyle de anılan Mesut Özil'in Arsenal'le olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.