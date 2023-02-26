Thubelihle Magubane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thubelihle Magubane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thubelihle Magubane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thubelihle Magubane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thubelihle Magubane 26 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thubelihle Magubane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Thubelihle Magubane'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thubelihle Magubane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thubelihle Magubane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thubelihle Magubane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thubelihle Magubane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2021 yılında Golden Arrows

Thubelihle Magubane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thubelihle Magubane şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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