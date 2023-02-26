Thulani Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thulani Gumede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thulani Gumede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thulani Gumede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thulani Gumede 15 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thulani Gumede Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thulani Gumede'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thulani Gumede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thulani Gumede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thulani Gumede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thulani Gumede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Thulani Gumede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thulani Gumede şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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