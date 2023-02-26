Thulani Hlatshwayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thulani Hlatshwayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thulani Hlatshwayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thulani Hlatshwayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thulani Hlatshwayo 18 Aralık 1989 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thulani Tyson Hlatshwayo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thulani Hlatshwayo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Thulani Hlatshwayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thulani Hlatshwayo'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thulani Hlatshwayo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Thulani_Tyson03

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http://www.instagram.com/thulani03/

Thulani Hlatshwayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thulani Hlatshwayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Thulani Hlatshwayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thulani Hlatshwayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2014 yılında Bidvest Wits FC

21 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

11 Temmuz 2022 yılında SuperSport Utd.

Thulani Hlatshwayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thulani Hlatshwayo şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Thulani Hlatshwayo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 4 gol atmıştır.

Güney Afrika U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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