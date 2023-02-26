Thulani Mini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thulani Mini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thulani Mini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thulani Mini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thulani Mini 24 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Thulani Siqhamo Mini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thulani Mini Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına - tarihinde katılmıştır. Thulani Mini'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thulani Mini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thulani Mini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thulani Mini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thulani Mini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thulani Mini şuan Chippa United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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