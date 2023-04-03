Thuler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thuler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thuler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thuler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thuler 10 Mart 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Matheus Soares Thuler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thuler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Thuler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Thuler'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Thuler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/M_Thuler

http://www.instagram.com/m_thuler/

Thuler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thuler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.60 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Thuler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thuler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Flamengo

1 Temmuz 2021 yılında Montpellier

30 Haziran 2022 yılında Flamengo

31 Temmuz 2022 yılında Vissel Kobe

31 Aralık 2022 yılında Flamengo

9 Ocak 2023 yılında Vissel Kobe

Thuler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thuler şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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