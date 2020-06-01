Thuram golünü attı, diz çökerek George Floyd'u andı...

Liglerin kaldığı yerden devam ettiği Bundesliga'da dün oynanan maçta Thuram, attığı golü ırkçı polisler tarafından öldürülen George Floyd'a adadı.

Almanya Bundesliga’da 29. hafta mücadelesinde Mönchengladbach, evinde Union Berlin’i konuk etti.

Mücadeleye etkili başlayan Mönchengladbach, 17. dakikada Florian Neuhaus ve 41. dakikada Marcus Thuram’ın golleri ile devreyi 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya konuk Union Berlin golle başladı. 50. dakikada Sebastian Andersson, farkı bire indiren golü kaydetti. Bu gole yanıt ise Thuram’dan dakika 59’da geldi. Ev sahibinde Alassane Plea ise 81. dakikada skoru ilan eden golü kaydetti.

Bu skorla Mönchengladbach puanını 56’ya çıkararak 3. sırada kendine yer bulurken, konuk Berlin ise 31 puanla 14. sırada kaldı.

IRKÇI POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FLOYD'U UNUTMADI

Ev sahibi takımın Fransız forveti Thuram attığı golden sonra ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'u unutmadı!

ABD'de halk ayaklanırken, spor camiası da Floyd'un hayatını kaybetmesine sessiz kalmadı.

NBA yıldızlarının ardından Bundesliga ekibi M'Gladbach forması giyen Thuram George Floyd'un ölümünü protesto etmek için Union Berlin'e attığı gol sonrası diz çöktü.