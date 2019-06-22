THY 24 ilave sefer koydu Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından "İstanbul'daki seçim dolayısı ile gelen talepleri karşılamak üzere iç hatlarda İstanbul varış ve çıkışlı bugün 17, yarın 7 olmak üzere toplam 24 ilave sefer konulmuştur" açıklaması yaptı.

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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından "İstanbul'daki seçim dolayısı ile gelen talepleri karşılamak üzere iç hatlarda İstanbul varış ve çıkışlı bugün 17, yarın 7 olmak üzere toplam 24 ilave sefer konulmuştur" açıklaması yaptı. (Fotoğraflı) DHA





