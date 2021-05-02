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  3. THY açıkladı! 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi alınmayacak

THY açıkladı! 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi alınmayacak

Yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi ile ilgili açıklama yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan PCR testinin 15 Mayıs itibarıyla 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyeceği açıklandı.

THY açıkladı! 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi alınmayacak

Koronavirüsten korunmak amacıyla uygulanan PCR testleirnin 15 ülkeden gelen yolculardan talep edilmeyeceği açıklandı. 15 Mayıs tarihi ile geçerli olacak kararla yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculardan test alınmayacak. Ancak uçuştan 72 saat önce alınan PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

THY AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinden bilgi paylaştı. Açıklamada yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyeceği ifade edildi.

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan 'Türkiye'ye Seyahat' başlıklı bölümde yer alan açıklamada, "15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong Özerk Bölgesi ile Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir" denildi.

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