THY Avrupa Ligi'nde 26. haftanın MVP'si Khimki'den Shved

İSTANBUL (AA) - Rusya ekibi Khimki'de forma giyen Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Shved, Khimki'nin sahasında Fransa temsilcisi ASVEL'i 108-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 26. haftanın MVP'si unvanını elde etti.



Rus skorer, karşılaşmada 24 sayı, 13 asist, 1 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 7. kez bu unvana layık görüldü.

Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic ise takımının deplasmanda Almanya ekibi ALBA Berlin'i 99-86 yendiği müsabakada 35 verimlilik puanı elde etti ve MVP sıralamasında ikinci oldu.

Kaynak: AA