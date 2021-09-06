THY, Avrupa’nın en çok uçuş yapan ikinci hava yolu firması oldu Günlük yaptığı 1297 seferle Türk Hava Yolları (THY), en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu. Pegasus Havayolları ise günlük 496 uçuşla 9. sırada kendine yer buldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 30 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasındaki hava trafiği raporlarına göre uçuş sayısındaki artış devam ediyor. Belirtilen tarihler arasında Avrupa'da 175 bin 607 uçuş gerçekleşti.

İrlanda hava yolu firması Ryanair kovid-19 önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük ölçekte kalkmasıyla, günlük 2 bin 341 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu. ikinci sırada yer alan THY günlük 1297 uçuşla yaparken, 1999 seferle Easyjet hava yolu üçüncü oldu. Pegasus Havayolları listede 9. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 496 olarak açıklandı. Raporda yer alan bilgilere göre hava trafiği, Kovid-19 pandemi dönemi öncesi 2019 yılı seviyelerinin yüzde 72'sine yaklaştı.

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