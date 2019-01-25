THY Basketbol Euroleague: Darüşşafaka Tekfen: 80 - Saski Baskonia: 75
THY Basketbol Euroleague 20. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Saski Baskonia'yı 80-75 mağlup etti.
THY Basketbol Euroleague 20. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, Saski Baskonia'yı 80-75 mağlup etti.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Damir Javor xx, Spiros Gkontas xx, Saulius Racys xx
Darüşşafaka Tekfen: Douglas xxx 21, Muhammed Baygül xx 7, Kidd xx 7, Diebler xx 5, Eric xxx 18, Kartal Özmızrak xx 4, Mert Akay x, Berk Demir xx 3, Doğuş Özdemiroğlu x, Oğuz Savaş x 7, Peiners xx 8
Başantrenör: Selçuk Ernak
Saski Baskonia: Huertas xx 8, Janning xxx 18, Shields xx 9, Voigtmann xxx 14, Poirier xx 6, Vildoza xx 5, Diop xx 4, Jones x 2, Hilliard xx 9
Başantrenör: Velimir Perasovic
1. Periyot: 21-29 (Saski Baskonia lehine)
Devre: 45-47 (Saski Baskonia lehine)
3. Periyot: 63-61 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
Kaynak: İHA
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