THY duyurdu: Yurt içi uçuşlarda HES kodu ve izin belgesi zorunlu olacak! Türk Hava Yolları, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni alınan tam kapanma kararının ardından, 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu.

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