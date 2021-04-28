THY duyurdu: Yurt içi uçuşlarda HES kodu ve izin belgesi zorunlu olacak!
Türk Hava Yolları, koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni alınan tam kapanma kararının ardından, 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu.
Tam kapanma sürecinde gerçekleştirilecek şehirler arası uçuşlarda HES kodu ve seyahat izin belgesinin olmasının zorunluluğunu duyuran THY resmi sitesinde yaptığı açıklamasında;
"29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir.
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