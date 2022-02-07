THY Euroleage: Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Bombaj ne demek, TDK'ya göre Bombaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?7 Şubat 2022 evde bakım maaşı yatan iller | 7 Şubat Pazartesi! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Abdurrahman Dilipak'ın Bill Gates düşmanlığı yeniden nüksetti! "Korkmayın, Bilim ve Bill’in adamları hizmetinizde!"Yürek dağlayan vahşet! Cani koca öldürdüğü eşinin kesik başıyla sokak sokak gezdi! Yetmedi, gülerek verdiği pozları da sosyal medyada paylaştı!Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal'ın biyografisiSon dakika | Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! Zirvede Kırklareli var! İşte 81 ilde son durum...CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den büyük skandal: Atatürk anıtının önüne sarhoş geldiği öne sürüldü! Atatürk'e padişah dediSon dakika! Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi feshedildi!Dacia Duster 2022 fiyat listesi belli oldu! Ucuz fiyatıyla ilgi topladı!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. THY Euroleage: Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY Euroleage: Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY Euroleage'in 18.. haftasında ertelenen Fenerbahçe Beko ile Real Madrid maçı için iki ekip karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

THY Euroleage: Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY Euroleage’de koronavirüs nedeniyle ertelenen karşılaşmalar oynanıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç basketbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar..

THY EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Euroleage: Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı 8 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

THY EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

THY Euroleage: Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı Bein Sports beIN Connect platformundan yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT