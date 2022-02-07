THY Euroleage: Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

THY Euroleage’de koronavirüs nedeniyle ertelenen karşılaşmalar oynanıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç basketbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar..

THY EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Euroleage: Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı 8 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

THY EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

THY Euroleage: Fenerbahçe Beko – Real Madrid maçı Bein Sports beIN Connect platformundan yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.