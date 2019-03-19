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  3. THY EuroLeague: Anadolu Efes: 80 - CSKA Moskova: 78

THY EuroLeague: Anadolu Efes: 80 - CSKA Moskova: 78

THY EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup oldu.

THY EuroLeague: Anadolu Efes: 80 - CSKA Moskova: 78

THY EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor xx, Emilio Perez xx, Joseph Bissang xx

Anadolu Efes: Doğuş Balbay x, Micic x 6, Simon xx 13, Moerman x 7, Dunston xx 19, Larkin xx 11, Beaubois x 3, Motum xx 9, Pleiss x 2, Anderson x 8

Başantrenör: Ergin Ataman

CSKA Moskova: Rodriguez xx 7, Higgins xxx 19, Clyburn xxx 10, Hines xxx 15, Kurbanov xx 4, Bolomboy x 4, Hunter x 4, De Colo x 5, Peters x 8, Ukhov x 4, Antonov x, Vorontsevich x

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 20-15 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 35-40 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 58-64 (CSKA Moskova lehine)

Kaynak: İHA

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