THY EuroLeague: Anadolu Efes: 80 - CSKA Moskova: 78
THY EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup oldu.
THY EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Damir Javor xx, Emilio Perez xx, Joseph Bissang xx
Anadolu Efes: Doğuş Balbay x, Micic x 6, Simon xx 13, Moerman x 7, Dunston xx 19, Larkin xx 11, Beaubois x 3, Motum xx 9, Pleiss x 2, Anderson x 8
Başantrenör: Ergin Ataman
CSKA Moskova: Rodriguez xx 7, Higgins xxx 19, Clyburn xxx 10, Hines xxx 15, Kurbanov xx 4, Bolomboy x 4, Hunter x 4, De Colo x 5, Peters x 8, Ukhov x 4, Antonov x, Vorontsevich x
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 20-15 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 35-40 (CSKA Moskova lehine)
3. Periyot: 58-64 (CSKA Moskova lehine)
Kaynak: İHA
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