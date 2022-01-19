THY EuroLeague: Anadolu Efes – Panathianikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague’de basketbol heyecanı yeni hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda temsilcimiz Anadolu Efes ile Panathianikos karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Anadolu Efes – Panathianikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

THY EUROLEAGUE: ANADOLU EFES – PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague: Anadolu Efes – Panathianikos maçı 21 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

THY EUROLEAGUE: ANADOLU EFES – PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague: Anadolu Efes – Panathianikos maçı BeIN Sports Haber kanalında yayınlanacak. basketbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.