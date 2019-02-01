THY Euroleague: Bayern Münih: 90 - Fenerbahçe Beko: 86

THY Euroleague'in 21. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 66-66 sona eren ve iki kez uzatmaya giden maçta Bayern Münih'e deplasmanda 90-86 yenildi.

THY Euroleague'in 21. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Münih'in Audi Spor Salonu'nda Bayern Münih'e konuk oldu. Maça etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 21-20 üstün tamamlarken, soyunma odasına da 34-29 önde girdi. Üçüncü periyot 52-52 tamamlanırken, 4. periyotta da iki takım birbirine üstünlük kuramadı ve maçın normal süresi 66-66 eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin ilk uzatma devresi de 80-80 sona erince, ikinci uzatma devresine geçildi. Bu bölümde ev sahibi ekip, Fenerbahçe Beko'ya üstünlük sağlayınca maçı 90-86 kazandı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, Euroleague'de bu sezon 3. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: İHA