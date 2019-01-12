THY Euroleague: Buducnost VOLI Podgorica: 75 - Darüşşafaka Tekfen: 74
THY Euroleague 18. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda Buducnost VOLI Podgorica'ya 75-74 mağlup oldu.
THY Euroleague 18. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda Buducnost VOLI Podgorica'ya 75-74 mağlup oldu.
Salon: Moraca Spor Salonu
Hakemler: Olegs Latisevs xx ,Daniel Hierrezuelo xx, Anne Panther xx
Buducnost VOLI Podgorica: Edwin Jackson xxx 18, Norris Cole xxx 17, Earl Clark xx 4, Filip Barovic x, Suad Sehovic x 3, Goga Bitadze xx 11, Nemanja Gordic x 1, James Bell x, Coty Clarke xx 11, Danilo Nikolic xx 6, Petar Popovic x 4
Başantrenör: Jasmin Repesa
Darüşşafaka Tekfen: Toney Douglas xx 14, Jon Diebler x 7, Jeremy Evans xx 12, Oğuz Savaş xxx 12, Zanis Peiners x 2, Stanton Kidd xx 9, Michael Eric x 7, Muhammed Baygül x 1, Kartal Özmızrak xx 8, Berk Demir x, Emircan Koşut x 2, Markel Brown x
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. Periyot: 16-14 (Buducnost VOLI Podgorica lehine)
Devre: 36-42 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
3. Periyot: 58-53 (Buducnost VOLI Podgorica lehine)
Kaynak: İHA
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