THY Euroleague: CSKA Moskova: 102 - Anadolu Efes: 84
THY Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu.
THY Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes, Rusya deplasmanında CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu sezon 5. yenilgisini alırken, CSKA Moskova 11. galibiyetini elde etti.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Carlos Peruga xx, Mario Majkic xx, Gytis Vilius xx
CSKA Moskova: Nando De Colo xxx 21, Nikita Kurbanov xx 9, Othello Hunter xx 13, Daniel Hackett xx 12, Alec Peters x 2, Will Clyburn xxxx 24, Cory Higgins xx 9, Sergio Rodriguez xx 8, Kyle Hines xx 4, Semen Antonov x
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois xxxx 24, Bryant Dunston x 2, Krunoslav Simon xx 11, Adrien Moerman x 5, Vasilije Micic x 7, Shane Larkin xx 7, Brock Motum xxx 16, James Anderson x 4, Tibor Pleiss x 6, Doğuş Balbay x 2, Metecan Birsen x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 31-24 (CSKA Moskova lehine)
Devre: 56-54 (CSKA Moskova lehine)
3. periyot: 77-68 (CSKA Moskova lehine)
Kaynak: İHA
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