THY EuroLeague: CSKA Moskova – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague’de basketbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan CSKA Moskova – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar..

THY EUROLEAGUE: CSKA MOSKOVA – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague: CSKA Moskova – Anadolu Efes maçı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Moskova'da, Megasport Arena Stadyumu'nda oynanacak.

THY EUROLEAGUE: CSKA MOSKOVA– ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague: CSKA Moskova – Anadolu Efes maçı Bein Sports 3 kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.