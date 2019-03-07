THY Euroleague: Darüşşafaka: 67 - Panathinaikos: 91

THY Euroleague'in 25. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'a 91-67'lik skorla mağlup oldu. Daçka üst üste 5., toplamda da 22. yenilgisini alırken, Pana ise 12. galibiyetini elde etti.

Salon: Volkswagen

Hakemler: Robert Lottermoser xx, Joseph Biassang xx, Carlos Cortes xx

Darüşşafaka: Kartal x, Muhammed x 2, Berk x, Stanton Kidd xx 7, Doğuş x 2, Oğuz xx 7, Markel Brown x 4, Toney Douglas xx 14, Zanis Peiners xx 12, Jon Diebler x, Jeremy Evans xx 8, Michael Eric xx 11

Başantrenör: Selçuk Ernak

Panathinaikos: Deshaun Thomas xx 12, Payne x 4, Langford xx 8, Papagiannis xxx 14, Papapetrou xxx 18, Gist xx 9, Vougioukas x 2, Lekavicius x 2, Kilpatrick x 6, Nick Calathes xxx 10, Antetekoumpo x 6

Başantrenör: Rick Pitino

1. Periyot: 17-20 (Panathinaikos lehine)

Devre: 37-46 (Panathinaikos lehine)

3. Periyot: 53-66 (Panathinaikos lehine)

Kaynak: İHA