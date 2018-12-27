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  3. THY Euroleague: Darüşşafaka Tekfen: 79 - Olympiacos: 75

THY Euroleague: Darüşşafaka Tekfen: 79 - Olympiacos: 75

THY Euorleauge'in 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında karşılaştığı Olympiacos'u 79-75'lik skorla mağlup etti.

THY Euroleague: Darüşşafaka Tekfen: 79 - Olympiacos: 75

THY Euorleauge'in 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında karşılaştığı Olympiacos'u 79-75'lik skorla mağlup etti.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Fernando Rocha xx, Renaud Gellar xx

Darüşşafaka Tekfen: McCallum xx, Kartal Özmızrak x, Emircan Koşut x, Kidd xx 8, Doğuş Özdemiroğlu x, Oğuz Savaş xx 6, Brown xx 7, Douglas xxx 19, Peiners xxx 16, Diebler xx 5, Evans xx 8, Eric xx 10

Başantrenör: Selçuk Ernak

Olympiacos: Goss xx 7, Toupane xx 5, Spanoulis xx 7, Timma x, Milutinov xx 6, Strelnieks xx 15, Vezenkov xx 2, Printezis xx 10, Papanikolau xx 11, Mantzaris x, Bogris x, Leday xx 12

Başantrenör: David Blatt

1. periyot: 24-12 (Darüşşafaka Tekfen lehine)

Devre: 42-31 (Darüşşafaka Tekfen lehine)

3. periyot: 60-53 (Darüşşafaka Tekfen lehine)

Kaynak: İHA

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