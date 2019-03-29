THY EuroLeague: Darüşşafaka Tekfen: 92 - Bayern Münih: 87
THY EuroLeague'in 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'i 92-87 mağlup etti.
THY EuroLeague'in 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'i 92-87 mağlup etti.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Christos Christodoulou xx, Emilio Perez xx, Uros Nikolic xx
Darüşşafaka Tekfen: Douglas xxx 26, Mert Akay x, Kidd xx 8, Evans xxx 20, Eric xx 6, Kartal Özmızrak xx 13, Berk Demir x 2, Doğuş Özdemiroğlu xx 9, Oğuz Savaş x 2, Peiners x, Diebler xx 6
Başantrenör: Selçuk Ernak
Bayern Münih: Dedovic xxx 20, Jovic xx 10, Koponen xxx 23, Lucic xx 9, Radosevic xx 8, Barthel x 8, Dangubic x, King x, Lo x, Williams xx 5, Booker x 4
Başantrenör: Dejan Radonjic
1. Periyot: 14-27 (Bayern Münih lehine)
Devre: 44-50 (Bayern Münih lehine)
3. Periyot: 65-67 (Bayern Münih lehine)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.