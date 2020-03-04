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  3. THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Kızılyıldız: 63

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Kızılyıldız: 63

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti.

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 66 - Kızılyıldız: 63

THY EuroLeague'in 27. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Spiros Gkontas xx, Gytis Vilius xx

Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu xx 6, Westermann xx 5, Datome xx 5, Lauvergne x 3, Kalinic xx 10, De Colo xx 9, Williams xx 9, Vesely xx 7, Ali Muhammed xx 8, Thomas x 4

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Kızılyıldız: Brown xx 14, Lazic x 2, Baron x 3, Jagodic-Kuridza xx 8, Stimac x 2, Punter xx 14, Perperoglou xx 8, Davidovac x 3, Gist x 9, Ojo x, Lucas x

Başantrenör: Dragan Sakota

1. periyot: 22-20

Devre: 41-37

3. periyot: 51-51

Kaynak: İHA




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