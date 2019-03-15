THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 88 - Barcelona Lassa: 82
Turkish Airlines Euroleague 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Barcelona Lassa'yı 88-82 mağlup etti.
Turkish Airlines Euroleague 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Barcelona Lassa'yı 88-82 mağlup etti.
Salon: Ülker
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Sreten Radovic xx, Gytis Vilius xx
Fenerbahçe Beko: Ahmet x 2, Melli xxx 13, Kalinic x 4, Ali Muhammed xxx 19, Erick Green x, Guduric x 5, Sloukas xxx 22, Melih xx 8, Datome xxx 11, Vesely x 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Barcelona Lassa: Heurtel xx 7, Blazic xxx 15, Oriola x 2, Pau Ribas xx 9, Tomic xxx 12, Singleton xx 12, Kuric xx 11, Claver xx 10, Pangos x 2, Seaphin x 2
Başantrenör: Svetislav Pesic
1. Periyot: 16-23 (Barcelona lehine)
Devre: 37-38 (Barcelona lehine)
3. Periyot: 52-61 (Barcelona lehine)
5 Faulle çıkanlar: Vesely, Guduric (Fenerbahçe Beko)
Diskalifiye: Svetislav Pesic (Barcelona Lassa Başantrenörü)
Kaynak: İHA
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