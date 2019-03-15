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  3. THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 88 - Barcelona Lassa: 82

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 88 - Barcelona Lassa: 82

Turkish Airlines Euroleague 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Barcelona Lassa'yı 88-82 mağlup etti.

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 88 - Barcelona Lassa: 82

Turkish Airlines Euroleague 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Barcelona Lassa'yı 88-82 mağlup etti.

Salon: Ülker

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Sreten Radovic xx, Gytis Vilius xx

Fenerbahçe Beko: Ahmet x 2, Melli xxx 13, Kalinic x 4, Ali Muhammed xxx 19, Erick Green x, Guduric x 5, Sloukas xxx 22, Melih xx 8, Datome xxx 11, Vesely x 4

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Barcelona Lassa: Heurtel xx 7, Blazic xxx 15, Oriola x 2, Pau Ribas xx 9, Tomic xxx 12, Singleton xx 12, Kuric xx 11, Claver xx 10, Pangos x 2, Seaphin x 2

Başantrenör: Svetislav Pesic

1. Periyot: 16-23 (Barcelona lehine)

Devre: 37-38 (Barcelona lehine)

3. Periyot: 52-61 (Barcelona lehine)

5 Faulle çıkanlar: Vesely, Guduric (Fenerbahçe Beko)

Diskalifiye: Svetislav Pesic (Barcelona Lassa Başantrenörü)

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 88 - Barcelona Lassa: 82

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 88 - Barcelona Lassa: 82

Kaynak: İHA

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